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Степные орлы вывели птенцов на искусственных платформах в Костанайской области
16 Августа 2022 21:40

Степные орлы вывели птенцов на искусственных платформах в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Видео с птенцом орла, который кормится принесенной родителями добычей, опубликовано Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было снято этим летом в экопарке «Алтын сай» на юге Костанайской области, где пара степных орлов смогла успешно вывести потомство в искусственном гнезде.

Как выяснилось, в прошлом году специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия экспериментально установили здесь 35 платформ для привлечения на гнездование степных орлов.

До установки искусственных платформ на территории экопарка уже было 20-25 естественных гнезд степного орла, однако часто они разрушались из-за пожаров, перегруженности некоторых деревьев тяжелыми гнездами, а иногда и из-за домашнего скота. А поскольку степной орел устраивает гнезда на земле, разорить их не составляет большого труда и для наземных хищников.

«В 2022 году во время осмотра установленных гнездовых платформ на двух из них были обнаружены гнезда, а уже в июле в каждом было замечено по одному оперившемуся птенцу. Две освоенные платформы из 35 можно считать успешным результатом для первого года, и мы будет продолжать оценивать эффективность такого подхода в сохранении хищных птиц», - сообщил директор экопарка Алексей Тимошенко.

Также, помимо степного орла, здесь гнезда облюбовали и индийские воробьи. На одной из платформ они свили 13 гнезд. Таким образом, привлекая степного орла, удается приумножить гнездопригодные участки и для других птиц.


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