Степной пожар почти сутки тушили в Костанайской области
«1 августа в 14:45 на пункт связи ПЧ-26 поступило сообщение о том, что в Амангельдиснком районе в сельском округе Урпекский в местности Жарыпшыккан заметили, как горит степь. Проделав путь в 80 км, сотрудники ДЧС (одна единица техники, шесть человек личного состава) прибыли к очагу возгорания. К ним на помощь подоспели местные исполнительные органы. В их составе были задействованы 14 сотрудников, два трактора с противопожарным оборудованием и два легковых автомобиля. Огонь бушевал на площади 35 га»,- сообщили в ДЧС области.
Причина пожара пока не устанавлена. В тот день, по словам спасателей, была сильная жара, выше 30 градусов, и это только усиливало движение пламени.
«К счастью, его дальнейшее распространение пожарным удалось предотвратить. На протяжении целого дня сотрудники не покладая рук боролись с огнем. Ликвидировать удалось лишь к утру в 04:40. Угрозы распространения на близлежащую деревню не было», - подытожили в ведомстве.