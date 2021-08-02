Степной пожар почти сутки тушили в Костанайской области

Причина пожара пока не устанавлена. В тот день, по словам спасателей, была сильная жара, выше 30 градусов, и это только усиливало движение пламени.

«К счастью, его дальнейшее распространение пожарным удалось предотвратить. На протяжении целого дня сотрудники не покладая рук боролись с огнем. Ликвидировать удалось лишь к утру в 04:40. Угрозы распространения на близлежащую деревню не было», - подытожили в ведомстве.