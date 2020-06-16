Степной пожар на 1500 га ликвидирован в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области пожарные ликвидировали крупный степной пожар. Онеборцы потушили пламя, охватившее более 500 гектаров земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром в 07:00 ликвидирован крупный степной пожар в Актогайском районе, начавшийся 14 июня. Общая площадь пожара составила 1500 га. В тушении пожара были задействованы подразделения Департамента по ЧС, КГУ «Актогайское лесное хозяйство по охране лесов и животного мира» и добровольные противопожарные формирования.

Кроме того, за прошедшие сутки в Карагандинской области был ликвидирован один лесной пожар на территории Карагандинского лесного хозяйства и восемь степных горений в Бухар-Жырауском, Актогайском, Шетском и Улытауском районах. Площадь степных горений составила от 2 до 49 га. В их тушении были задействованы силы Департамента по ЧС и добровольные противопожарные формирования.

Лесной пожар возник вблизи шахты им. Кузембаева. Горели сухая трава и деревья на общей площади 1,8 га.

«Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 87 степных пожаров и горений, общая площадь которых составляет более 3500 га», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

ДЧС Карагандинской области просит жителей и гостей области в пожароопасный период в лесах и степях соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.