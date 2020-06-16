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Степной пожар два дня тушили в Атырауской области

16 Июня 2020 18:43
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Степной пожар два дня тушили в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Степной пожар два дня тушили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 июня в 18 часов 55 минут поступило сообщение о том, что в 150 км от поселка Аккистау Исатайского района, в окрестностях села Камыскала, на участке «Айсакудук» произошел степной пожар. Постепенно огонь перекинулся на другие участки. В тушении приняли участие 25 человек и 6 единиц техники. С помощью добровольных пожарных формирований и местных жителей пожар удалось ликвидировать сегодня в первой половине дня. Площадь возгорания составила около 40 гектаров. Потушены участки «Туяк Кызыл», «Есенкара Коныр», «Хасен», «Конырбай», «Айсакудук», «Отау», «Каштай», «Доскали», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Напомнив, что во время пожароопасного периода нельзя сжигать сухую траву и мусор на открытой территории, вблизи деревянных строений, разводить костры в густых зарослях, под кронами деревьев, выжигать сухую траву в степи.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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