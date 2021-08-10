Степной пожар, длившийся 2 дня, потушили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В районе Айтеке би Актюбинской области потушен степной пожар, длившийся два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о пожаре в Кайрактинском сельском округе района Айтеке би поступило 7 августа. На место происшествия были направлены 3 сотрудника районной противопожарной службы. Также прибыли 7 добровольных помощников. Помогли и работники Карабутакского лесного хозяйства.

«Пожар потушен 8 августа. Площадь возгорания составила 49 гектаров. Но, в тот же день, в 11:38 часов было замечено, что горение возобновилось. На тушение пожара было привлечено из села Т. Жургенова 5 единиц техники, из села Карабутак - 6, из села Кайракты - 34 единицы техники и 72 человека. Тушение продолжалось два дня. Сегодня в 03:00 часов пожар полностью потушен», – сказал руководитель областного ДЧС Маргулан Аманбаев.

Причины пожара еще не установлены. Возможен человеческий фактор. В то же время, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям не отрицают возможности возникновения пожара от молнии.