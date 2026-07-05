Степной капкан: как кочевники защищали свои земли

У кочевых народов не было пограничных постов или смотровых вышек в сегодняшнем понимании. Несмотря на это, саки, гунны и казахи на протяжении веков умудрялись сохранять свою степь. О том, как защищались границы казахской земли, корреспонденту агентства Kazinform рассказал историк Едил Ноянов.

По словам историка, чтобы понять вопрос границ в древних и средневековых государствах, заложивших основу казахской государственности, необходимо начать с сакской эпохи.

Тактика саков: встречать врага не на рубежах, а в глубине степи

Как отмечает историк, племена, сформировавшие казахский этнос, кочевали на территориях, далеко выходящих за пределы современного Казахстана. Именно поэтому их понимание границ принципиально отличалось от представлений оседлых народов.

Эта особенность четко прослеживается в труде Геродота «История», где описывается поход персидского царя Дария I против скифов.

В вопросе войны с персидской армией скифы разделились. Племена гелонов, будинов и сарматов приняли решение сражаться, тогда как остальные три племени отказались от открытого боя. В свою очередь, решившиеся на войну племена отступали через земли нейтральных соседей, засыпая колодцы и выжигая траву, которую могло использовать вражеское войско.

По мнению ассистента-профессора КазНУ имени аль-Фараби, кандидата исторических наук Едила Ноянова, это было не случайным действием, а заранее продуманной военной стратегией.

— Персидская империя, подчинившая к этому времени Лидию, Ассирию, Египет и Вавилон, пыталась покорить и кочевников. Однако военная тактика скифов была совершенно иной. Они уводили людей и скот вглубь страны, заманивая врага за собой. По пути они закрывали источники воды и сжигали траву, служившую кормом для лошадей. Главной целью было ослабление сил противника. Для персов такой способ ведения войны был непостижим, — говорит историк.

Фото из личного архива Е. Ноянова

Дарий, видя, что поход затягивается, отправил специального посла к скифскому царю Иданфирсу.

— Дарий передал Иданфирсу послание следующего содержания: «Безумец! Зачем ты постоянно убегаешь? Если веришь в свои силы — выходи на бой. Если ты слаб — принеси в дар свою землю и воду и заключи мир». На это Иданфирс ответил: «Я ни раньше, ни сейчас не убегал от страха. В моей стране нет городов, которые ты мог бы разрушить, или засеянных полей, которые могли бы вытоптать копыта твоих коней». Это показывает, что для кочевников главным вопросом была не защита городов, а сохранение народа и земли, — отмечает Едил Ноян.

В итоге персидское войско так и не смогло полностью подчинить скифов и было вынуждено отступить на свои земли.

Томирис и Кир: оборонительный метод кочевников

Вопрос границ и защиты земли в истории саков прослеживается и в знаменитой войне между царицей Томирис и персидским царем Киром.

По свидетельству Геродота, Кир построил мост через Сырдарью и переправился во владения массагетов. Изначально он принял отступление кочевников за слабость и легкую победу, но вскоре столкнулся с сокрушительным ударом войска под предводительством Томирис.

— Войско во главе с Томирис перешло в мощное контрнаступление и полностью разгромило персов. В этой битве погиб и сам царь Кир, — говорит историк.

Как гунны охраняли границы

Похожая военная тактика существовала и у древних гуннов.

В китайской летописи «Ханьшу» («История династии Хань») неоднократно упоминается о трудностях ведения войны с кочевниками. На первых порах китайские военачальники не могли понять стратегию гуннов, которые сражались, постоянно отступая.

— В летописях встречаются описания вроде: «варвары не считают позором развернуть коней и отступить». На самом деле это была не трусость, а военная хитрость. Гунны заманивали противника вглубь своей территории, а когда у того заканчивалось продовольствие и остро ощущалась нехватка воды, наносили неожиданный удар. Таким образом они защищали свою землю, — говорит Едил Ноянов.

«Земля — основа государства»

Историк отмечает, что важность земли для кочевников наглядно иллюстрирует история о Модэ — основателе государства гуннов.

Правитель племени дунху сначала потребовал у Модэ скакуна, доставшегося тому от отца. Затем он потребовал его жену, взятую по обычаю аменгерства (левирата). Модэ уступил и в этот раз. Приняв такую уступчивость за слабость, он посягнул на пустынную землю между двумя странами. Тогда ситуация в корне изменилась.

— На этот раз Модэ выступил с решительным отказом и объявил войну. Ему принадлежат знаменитые слова: «Земля — основа государства». Для кочевников земля была не просто территорией, а опорой государственности. Поэтому в вопросах территориальной целостности никаких компромиссов быть не могло, — говорит историк.

Фото: акимат Конаева

Улусы и жузы — основа кочевой границы

В средевековье территория государства определялась через улусную систему.

В эпоху Золотой Орды улусы формировались как пастбища, находившееся в ведении конкретных представителей династии Чингизидов. Эти территории и составляли границы государства.

Эта система позже продолжилась и в Казахском ханстве.

— У каждого из потомков Керея и Жанибека, основавших Казахское ханство, был свой улус. Улусы формировались на основе регионов расселения определенных родов и племен. Позже в эпоху Тауке-хана система управления модернизировалась и утвердилась структура жузов. Так сформировались этническо-территориальные регионы в виде старшего жуза, среднего жуза и младшего жуза, — говорит Едил Ноянов.

По словам историка, младший жуз охватывал регион от низовьев Сырдарьи до Волги (Едиля), средний жуз населял нынешний центральный, северный и восточный Казахстан. А основные кочевья старшего жуза располагались в Жетысу (Семиречье) и южном Казахстане.

У каждого рода были четко определены свои зимовки (қыстау), летовки (жайлау), весенние (көктеу) и осенние (күзеу) пастбища. Благодаря этому в кочевом обществе принадлежность конкретных территорий была отлично известна каждому даже без наличия бумажных карт.

Родовые захоронения — важнейший признак владения землей

В кочевом обществе одним из главных маркеров территории и негласных границ служили кладбища предков.

— Обычно земли конкретного рода определялись по находящимся в этом регионе захоронениям. Некрополи вблизи зимовок считались признаком владения землей. Корни этой традиции уходят в глубокую древность. Сохранившиеся до наших дней сакские курганы и могильники показывают, что определенная община населяла эту землю издревле, — говорит историк.

По его словам, кочевники, хоть и не строили для себя городов или дворцов, особое сакральное значение придавали возведению надгробий и мавзолеев на могилах предков.

— Иданфирс адресовал Дарию еще одни важные слова. Он сказал: «Если уж тебе так необходимо сойтись с нами в битве, отыщи могилы наших предков. Вот тогда ты узнаешь, станем мы биться с тобой или нет». Это показывает, что родная земля и дух предков были для степняков священными и неразрывными понятиями, — отмечает Едил Ноянов.

Фото: Midjourney

От караульных сопок до Кенесары

В обеспечении безопасности границ в Казахской степи огромное значение имели и караульные сопки (қарауыл төбе). Высокие холмы позволяли наблюдать за продвижением врага, идущего извне, и своевременно оповестить народ.

По словам историка, после периода «Ақтабан шұбырынды» («Годы великого бедствия») в XVIII веке казахи не просто смогли отстоять родную землю, но и вытеснить джунгар со своей территории. Позже в этих же целях велась борьба против давления Кокандского и Хивинского ханств.

— Борьба Кенесары-хана, Жанкожи-батыра и других казахских батыров была движениями за сохранение и возвращение своей земли. Земельный вопрос всегда занимал центральное место в казахском обществе, — говорит он.

Кроме того, в XIX веке, когда Российская империя проводила административные и судебные реформы в Казахской степи, такие вопросы, как «жер дауы» (земельные споры) и «жесір дауы» (споры о вдовах/браках), оставались в ведении самих казахов.

По мнению Едила Ноянова, территория современного Казахстана — это не только наследие казахской государственности, но и историческая преемственность земель тех родов и племен, что жили здесь веками.

— То, что казахский народ до сих пор во многих регионах хоронит представителей одного рода на отдельных кладбищах, показывает поразительную стойкость древних традиций. Это продолжение культуры владения землей, берущей начало еще с сакской эпохи. И сегодня для каждого гражданина, любящего свою страну, любой регион Казахстана является священной землей, — заключает историк.

По его словам, территория современного Казахстана дошла из поколения в поколение как историческая родина родов и племен, веками живших на этой земле и внесших свой вклад в формирование казахской нации.

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