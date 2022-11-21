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Степени риска организаций образования оценивают в СКО

21 Ноября 2022, 20:11
Степени риска организаций образования оценивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования проводят процедуру оценки степени риска организаций образования. Цель работы - составить перечень учебных заведений для проведения профилактического контроля с посещением в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в перечень войдут те организации, в которых будет выявлена наиболее высокая вероятность причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц с учетом степени тяжести его последствий.

«Материалом для оценки степени риска служат результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых организациями образования, в том числе посредством Национальной образовательной базы данных, наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений, результаты анализа сведений, предоставляемых уполномоченными органами и организациями», - пояснили в департаменте.

Контрольные мероприятия без посещения направлены на профилактику нарушений законодательства в сфере образования. Организации имеют возможность устранить выявленные нарушения в определенный срок.

«В первом полугодии нынешнего года проводилась государственная аттестация в пяти дошкольных и 27 организациях среднего образования. Положительное заключение аттестационной комиссии получили только один ясли-сад и две школы. Почти 91% не прошли ее с первого раза из-за выявленных нарушений государственных общеобязательных стандартов образования. По результатам контроля устранения выявленных нарушений школам выдали положительные заключения. За исключением одной из школ Айыртауского района, в которой будет проводиться профилактический контроль с посещением», - проинформировали в департаменте.


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