Степень вины работодателя 100% - Юрий Ильин о трагедии на шахте «Абайская»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работники, погибшие и пострадавшие в результате трагедии на шахте «Абайская» невиновны. Такое заключение спецкомиссии озвучил министр по ЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссия единодушна и с мнение экспертов в том числе, после обсуждения дважды выезжала непосредственно на место происшествия, определяла, различные причины рассматривались. И данный групповой случай у нас произошел вследствие аварии непосредственно при исполнении своих трудовых обязанностей, на рабочем месте в рабочее время. И значит, у нас подлежит как несчастный случай на производстве, и оформляется актом несчастным случаем, связанным с трудовой деятельностью», - сказал Юрий Ильин на брифинге в РСК Карагандинской области.

По его словам, комиссия установила, что виноват работодатель.

«Степень вины работников, которые погибли, - комиссия установила, что их вина 0%. То есть, вина работников, которые пострадали и погибли в шахте, не признана. Степень вины работодателя со стороны АМТ признана у нас 100%. Но в тоже время хотел бы объяснить, что мероприятия, которые не проводились и могли привести, они не проводились не только в этот период непосредственно, они не проводились на протяжении определенного времени, что в том числе могло спровоцировать образование подобных явлений», - заключил министр.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек - в забое.