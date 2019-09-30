Степь Юрского периода: удивительное место нашёл антрополог-любитель из Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Видимую границу между наземной флорой и морской фауной Юрского периода нашёл Владимир Ярцев из Актау в районе хребта Западный Каратау. Об этом передает lada.kz.

Любитель-антрополог Владимир Ярцев опубликовал фотографии находок в районе хребта Западный Каратау на своей странице в Instagram. Владимир обработал фото в программе, чтобы наглядно продемонстрировать предположительную картину Мангистауской степи в древности.

«Обработку сам сделал в одном мобильном приложении. Особенное в находке - дерево, но меня удивила сама сохранность некоторых образцов. Дерево сохранилось идеально. Там было множество устриц, фрагменты плохо сохранившихся аммонитов, другие моллюски», - сказал антрополог-любитель.





Владимир Ярцев отметил, что особенностью в найденном месте является резкая граница между наземной флорой и морской фауной. По его словам, обычно она очень размыта и составляет пояс большой ширины. В данном случае он отсутствовал, что является редкостью.

«Это скорее всего лиственные породы деревьев юрского периода. В специальной литературе описываются отложения в 500 метрах от этой горы. Указываются они как «лиственные породы» и их возраст. Конкретных видов не описывается. Фоссилизация (процесс превращения остатков вымерших животных и растений в окаменелости путём замещения органических веществ минеральными – прим. автора) дерева, как и фоссилизация любой органики происходит путём замещения самого органического материала минеральными растворами. Простыми словами, органический материал превращается в камень, оставляя такой же вид, как при жизни», - пояснил Владимир Ярцев.

Напомним, Владимир Ярцев из Актау нашёл скелет ихтиозавра. Находку приняли в Мангистауский областной краеведческий музей.