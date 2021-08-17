Стену подвала жилого дома проломил серийный вор в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Серийный вор проломил стену подвала жилого дома в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 августа в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды обратился 42-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный проник в подвальное помещение многоквартирного дома и похитил автозапчасти. Сумма ущерба составила 170 тысяч тенге.

На место происшествия первым прибыл ближайший наряд полка патрульной полиции города. Выяснилось, что злоумышленник попал в подвал, проломив кирпичную стенку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Во время досудебного расследования полицейские получили доказательства, что на счету задержанного еще одна кража. Днем ранее злоумышленник проник в квартиру, где находилась малолетняя девочка. Он похитил золотые сережки стоимостью 50 тысяч тенге и скрылся. Правоохранители изъяли вещественное доказательство. По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.