6 Мая 2022 10:54

Стену памяти открыли в честь героев Великой Отечественной войны в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в Нур-Султане прошла церемония открытия мемориального комплекса Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, аким столицы Алтай Кульгинов, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны, сотрудники МВД и военнослужащие Национальной гвардии. Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память казахстанцах – сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину.

«Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, Правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султана за всестороннюю поддержку», – подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

В Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 наших соотечественника – полными кавалерами ордена «Даңқ».

«Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. Хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства», – сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками», – поздравил аким города Алтай Кульгинов.