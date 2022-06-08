8 Июня 2022 19:28

Стеной насмерть придавило работника коммунального предприятия в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагический инцидент произошел сегодня, 8 июня, в 11:05 часов, в 23 микрорайоне. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, при проведении ремонта теплосетей стена из ракушечника обрушилась на ремонтника ГКП «КЖСА» (Государственное коммунальное предприятие «Каспий жылу, су арнасы»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавшего 1978 года рождения вытащили из завалов и передали сотрудникам скорой помощи, однако, по приезду в больницу врачи были вынуждены зафиксировать смерть – пострадавший умер на месте происшествия или по дороге в медучреждение», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

На место выезжали 17 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники.