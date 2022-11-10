Стенды с информацией о названии улиц предложили устанавливать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Устанавливать стенды с информацией о названиях улиц предложили на публичных слушаниях в маслихате Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полностью согласны с тем, чтобы улицы в центральной части города назывались именами известных людей. Но многие не понимают названий, которые присваиваются. Они спрашивают: «А что означает название этой улицы?». Поэтому следовало бы в начале или середине каждой улицы устанавливать стенды с информацией. Чтобы сообщалось, какие были заслуги у человека, в честь которого названа улица. Иначе никто не будет знать. Мы даем название, а люди считают, что это руководство само решило. Надо взяться за это, ведь больших расходов не нужно», – сказал секретарь маслихата Ерлан Каналимов.

По его мнению, нужно, чтобы граждане знали о людях, именами которых названы улицы. Нельзя присвоить улице имя заслуженного человека и считать, что больше ничего не нужно делать.

В ходе слушаний руководитель управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп сообщил, что, согласно решению ономастической комиссии столицы, предлагается присвоить 12 улицам города имена известных исторических деятелей. Участники слушаний поддержали предложения по 11 улицам, а по одной было дано поручение пересмотреть предлагаемое название.