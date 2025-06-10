Стенд Алматы признан одним из лучших на международной туристской выставке в Сеуле

По информации акимата города Алматы, в выставке приняли участие около 800 представителей туристической отрасли, включая национальные туристические агентства, туроператоров и гостиничные сети из 70 стран.

Стенд Алматы привлек большое внимание посетителей и экспертов, а в завершение выставки получил почётную награду — «Лучший дизайн стенда SITF 2025».

Фото: акимат Алматы

Гости выставки смогли окунуться в атмосферу казахской культуры и духа Алматы благодаря насыщенной интерактивной программе, которая включала выступления домбристов, мастер-классы прикладного искусства, фотозону с казахскими национальными костюмами и гастрономическую зону.

Изюминкой стенда стало применение иммерсивного маркетинга, где посетители могли посредством VR-очков совершить виртуальное путешествие по Алматы.

— Участие в выставке SITF 2025 стало важным шагом в продвижении Алматы как уникального туристического направления на южнокорейском и международном рынке. В ходе мероприятия между казахстанскими и зарубежными туроператорами были проведены B2B встречи и подписано 30 соглашений о сотрудничестве, предполагающих привлечение в наш город порядка 21 тыс. туристов, — отметила руководитель отдела аналитики и стратегического планирования управления туризма города Алматы Макпал Абдыкадырова.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В свою очередь гости выставки выразили большую заинтересованность в Алматы.

— Для нас этот город в Центральной Азии является очень интересным туристическим направлением. На мой взгляд, Алматы — это уникальный город у подножья гор, где современное развитие гармонично сочетается с богатым национальным колоритом. Надеюсь когда-нибудь побывать там, — сказала жительница Сеула Ким Джиюн.

Фото: акимат Алматы

Интерес южнокорейских туристов к Алматы продолжает расти: в 2024 году количество туристов из Республики Корея увеличилось до 20 114 человек, что на 3,2% больше по сравнению с 2023 годом. Это также является одним из ключевых элементов маркетинговой кампании Алматы по укреплению её туристической привлекательности и расширению географии посетителей из различных уголков мира, включая Республику Корея.

Фото: акимат Алматы