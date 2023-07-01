Стена спорткомплекса обрушилась в поселке Шубарколь в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рабочем поселке АО «Шубарколь комир» в Нуринском районе Карагандинской области обрушилась стена спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 25 июня. Стена культурно-спортивного комплекса в вахтовом поселке АО «Шубарколь комир» частично обрушилась на глазах работников. На тот момент здание находилось на ремонте. Пострадавших нет.





«Пострадавших ни со стороны сотрудников предприятия, ни со стороны подрядной организации, проводящей реконструкцию здания, нет. Причины происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе АО «Шубарколь комир».

По словам представителей компании, в апреле на территории разреза «Центральный» начались ремонтные работы данного культурно-спортивного комплекса.

Здание построено в 1989 году. Реконструкция комплекса проводилась для восстановления всего здания. Для организации досуга сотрудников компании в вахтовом поселке есть открытое футбольное поле и площадка для занятий воркаутом, построенные в 2019 году.