Стена с водопадами и скалами появилась в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске стена здания аквапарка превратилась в арт-шедевр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непримечательная серая стена здания находится в непосредственной близости к ботаническому саду, где в этом году сделали реконструкцию. На входе в оранжерею появились висячие сады с зеркальными стенами. На фоне буйства красок ботанического сада стена выглядела совсем непрезентабельно. Местные власти решили придать ей соответствующий вид, предприниматели выступили спонсором идеи.

В Петропавловск приехали молодые художники из Кокшетау, у которых уже есть опыт работы в рисовании муралов.

«Мы предоставили эскизы, акимат утвердил. Начали работать 12 августа. Работали шесть дней. Из них три дня и шесть часов ушло именно на рисунок. Прерываться приходилось из-за погоды. Дождь мешал рисовать, ждали, когда высохнет стена. Многие художники делают набросок и рисуют через проектор. Мы планировали выполнять работу именно так. Но почему-то проектор не получилось настроить. Поэтому рисовали без наброска, сразу вручную. В день работали по 15 часов. Рисовали с Аблаем Сулейменовым, нам помогали два человека», - рассказал художник Даурен Галымжанов.

Д.Галымжанов говорит, что стены для них уже как холст. Привыкли рисовать от руки. Первый раз, конечно, было сложно. Вспоминает, как рисовал Абылай хана на стене девятиэтажного дома в Кокшетау. Получилось так, что проектору помешало дерево. Лошадь Даурен дорисовывал уже вручную, без наброска.

Работают краскопультами, валиками, используют кисти малярные и художественные. В Петропавловске использовали краскопульты, чтобы максимально закрасить неровную стену.

«Подобрали качественную акриловую фасадную краску, чтобы она прослужила как можно дольше. Колеруем сами. Обязательно используем грунтовку, чтобы краска ложилась ровно. Гарантию даем два года. Но я уверен, что дольше сохранится цвет. В Кокшетау наш рисунок на стене не выцвел и спустя пять лет», - заверил художник.

По словам Д.Галымжанова, опыт работы со стенами у него большой. Несмотря на то, что получил специальность бухгалтера, по профессии не работал ни дня. Всегда рисует. Однако сообщество таких же художников, как он сам, организовали совсем недавно.

«Карантин, можно сказать, вывел на свет художников. Буквально два месяца назад мы открыли офис. В Петропавловске работали впервые, получили хороший отклик от жителей города. Это мотивирует больше работать, больше рисовать. Хотим поработать с местными художниками», - сказал Д.Галымжанов.