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STEM-лабораторию новейшего поколения открыли в одной из школ Атырау

18 Октября 2019 22:35
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STEM-лабораторию новейшего поколения открыли в одной из школ Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –STEM-лабораторию новейшего поколения открыли в одной из школ Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«STEM-лабораторию открыли в средней школе №23 им. Байтурсынова в Атырау. Этот проект стал первым в Атырауской области, действующим на базе общеобразовательной школы. Ученики 5-11 классов смогут получить знания по основным академическим дисциплинам, таким как инженерное дело, программирование, робототехника и 3D-моделирование. В лаборатории уже имеются станки, роботы, компьютеры, конструкторы и многое другое», - сообщает пресс-служба городского акимата.

Отметим, STEM - направление (Science, Technology, Engineering, Math) – это ключевые академические дисциплины, которые помогают школьникам преобразовать теоретические знания в практический опыт. Повышается интерес детей к естественно-научным и техническим сферам знаний. У ребят появляется возможность применять научно-технические познания в реальной жизни, развивать навыки критического мышления.









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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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