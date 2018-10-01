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Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске

18 Октября 2018 14:25 101
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Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Погибшим пожарным и спасателям при исполнении служебного долга в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области в торжественной обстановке открыли Стелу памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

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В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, заместитель акима ВКО Серик Актанов, руководство ДВД ВКО, руководящий состав различных государственных учреждений, а также представители ТОО «Казцинк», которые в свою очередь, оказали помощь Совету ветеранов и ДЧС ВКО в установке памятника погибшим спасателям и пожарным.  

Для гарнизона региона это долгожданное и значимое событие. Это первый памятник в Усть-Каменогорске, куда теперь смогут прийти пожарные и спасатели, родственники, ветераны гражданской защиты, чтобы возложить цветы своим погибшим товарищам.
Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске 
Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске 


«Память о героях, людях, отдавших свои жизни другим, - важнейшая патриотическая и воспитательная мера. Поэтому именно здесь, где ребята служили и погибли, и установили этот памятник. Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час выполняют пожарные, спасатели, рискуя собственной жизнью. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, сохраняют в себе готовность к самопожертвованию. Просто есть такая профессия - всегда быть на линии огня...Сегодня, люди, работающие в системе ЧС, должны быть в почете и авторитете. Они заслужили его своим профессионализмом, самоотверженной работой и мужеством.  Результат этой работы - сотни спасённых жизней, а это высшая награда для пожарного - спасателя» - сказал председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер.
Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске

Только за последние 10 лет по ВКО зарегистрировано свыше 22 тысяч чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Спасательные и пожарные подразделения регионального гарнизона совершили около 70 тысяч выездов, в ходе которых были спасены жизни сотен тысяч людей. 

«За многие годы гарнизон понес немалые потери боевых товарищей, погибших при пожаре и осуществлении спасательных операций. Даже неполный перечень работ спасательных служб уже позволяет представить, насколько широка сфера их деятельности, а также высоки ответственность и риск, ложащиеся на плечи профессионалов: спасение тонущего человека или терпящего бедствие судна на воде, локализация и ликвидация пожаров, спасение людей из горящих строений, ликвидация последствий разрушения жилых зданий.  Там, где есть подвиг, там всегда есть слеза грусти и печали.... Забывать о подвигах нельзя. Слава тем людям, что сейчас находятся в строю, защищая от огня родную область, продолжая историю», - напомнил начальник ДЧС ВКО Нурлан Мадьяров. 

Председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер поблагодарил всех неравнодушных людей за вклад в благородное дело увековечивания памяти героев.

Стела была возведена по проекту победителя конкурса Евгения Непьянова - скульптора и художника. На барельефе, на фоне пламени изображен пожарный с брандспойтом в руке.
Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске 

Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске  
Стелу памяти погибшим спасателям открыли в Усть-Каменогорске 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Восточно-Казахстанская область, Память,
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Автор:

Людмила Малько

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