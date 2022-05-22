22 Мая 2022 12:53

Стелс-омикрон обладает высокой трансмиссивностью – эксперты в области здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК заявили об обнаружении в 12 регионах Казахстана одного из видов «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции – «стелс-омикрона». Эксперты в области здравоохранения в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» пояснили, чем опасен новый штамм коронавируса, как он протекает и насколько вакцины эффективны против них.

Обнаруженные штаммы коронавируса Минздрав дополнительно обследует на генетическом уровне. В ведомстве заверили, что до конца мая будет доступно полное генетическое секвенирование «стелс-омикрона».

На сегодняшний день наибольшее распространение коронавируса наблюдается в Нур-Султане и Алматы.

«Новый штамм «омикрона» «стелс»-субвариант ВА.2, регистрируется повсеместно. Впервые он был обнаружен на Филиппинах в ноябре прошлого года. Широкое применение новых современных методов в лабораторной диагностике коронавирусной инфекции и детальное изучение генома вируса помогает отслеживать не только активность циркуляции коронавируса на определенных территориях мира, но и дает возможность оценить текущую эпидемиологию КВИ и эволюцию циркулирующих вариантов вируса. Эти данные доступны благодаря обмену информации между всеми странами-участниками ВОЗ. После последнего пика коронавируса в мире в январе 2022 года, сейчас во всех регионах ВОЗ отмечается тенденция снижения заболеваемости», - поделилась глава Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Айнагул Куатбаева.

По словам эксперта, при отдельных исследованиях учеными отмечалось, что в ходе эволюции данный субтип «омикрона» приобрел набор особенностей, отличающих его от исходного штамма. Произошедшие изменения в субтипе позволяют избегать действия антител, выработанных против первичного «омикрона», делают его вдвое более заразным и не дают отличить от других штаммов при ПЦР-диагностике.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, «стелс»-субвариант «омикрона» обладает высокой трансмиссивностью – вероятностью заражения при контакте между инфицированным и неинфицированным человеком. Поэтому на его долю приходится 55% случаев заражения COVID-19 в США.

В этом году после Олимпиады и Паралимпиады в Китае зафиксирована самая масштабная вспышка субвариантом «омикрона». В стране наблюдается высокий подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, особенно в провинции Цзилинь и в городе Шэньчжэнь на юге страны.

«В Казахстане по результатам ПЦР-обследований, проведенных в апреле-мае, «омикрон»-штамм выявлен во всех регионах - 98,6%, в том числе «стелс-омикрон» в 12 регионах - 36,7%. «Дельта»-штамм все еще циркулирует, составляя 1,4% образцов. Согласно проведенным исследованиям, получившие прививку и заболевшие после усиления иммунной защиты переносят заболевание легче, чем те, кто не прививался. Бустерная доза показала улучшенные показатели эффективности вакцин при тяжелых заболеваниях», - пояснила Айнагул Куатбаева.

Спикер подчеркнула, что при заражении субвариантом «стелс-омикрон» признаки заболевания от обычного варианта заражения практически не отличаются.

Тем не менее, клиницисты отмечают более яркое проявление следующих признаков и симптомов: сильные головные боли, боль в горле, кашель, потеря обоняния, высокая температура, боль в мышцах, в области поясницы, спины. Такая комбинация болей дает повышенную утомляемость, ощущение усталости и разбитости.

Однако эксперт подметила, что получившие прививку и заболевшие после ревакцинации переносят заболевания легче, чем те, кто не прививался.

«В нашей стране ограничительные мероприятия сохранены в пунктах пропуска через государственную границу, еще не отменено ношение масок в медицинских организациях. Для предупреждения распространения инфекций предусматривается изоляция лиц, с признаками заболевания. В отношении контактных лиц с пациентами, заболевшими коронавирусом, проводится медицинское наблюдение. Дальнейшее усиление или послабление будут зависеть от эпидемиологической ситуации по заболеваемости СOVID-19 в республике и в мире. Опасность резкого роста случаев коронавирусной инфекции сохранится до тех пор, пока в мире не достигнем широкого охвата вакцинацией. Ранние исследования показывают, что в редких случаях вирус может заразить людей, даже если у них уже была омикронная инфекция», - пояснила Айнагул Куатбаева.

Руководитель управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Лена Касабекова подчеркнула, что риск вспышки будет сохраняться, так как идет мутация вируса.

«Пока рано говорить о том, что пандемия пройдена. Также еще рано говорить о приходе новой волны коронавируса. Не стоит забывать о том, что единичные случаи коронавирусной инфекции до сих пор регистрируются на территории РК. Число случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира и главный импульс этому росту дают подвиды «омикрон»-штамма. Об этом заявил 10 мая генеральный директор ВОЗ. Уровень госпитализаций и смертей в мире сейчас относительно низкий в сравнении с предыдущими волнами пандемии коронавирусной инфекции, что обусловлено достаточно высоким иммунитетом населения. Опасность резкого роста случаев коронавирусной инфекции сохранится до тех пор, пока в мире не достигнем широкого охвата вакцинацией. Ранние исследования показывают, что в редких случаях вирус может заразить людей, даже если у них уже была омикронная инфекция. Необходимо отметить что, получившие прививку и заболевшие после усиления иммунной защиты, переносят заболевание легче, чем те, кто не прививался», - пояснила эпидемиолог.

Учитывая продолжение регистрации случаев COVID-19, мутацию вируса врач рекомендует пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, особенно лицам из групп риска: лица старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания, диабет, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания, беременным и женщинам в период лактации, а также следует пройти ревакцинацию получившим полный курс вакцинации.

«Вакцины против COVID-19 одинаково эффективны против обоих видов «омикронов» и обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний и смерти», - добавила Лена Касабекова.