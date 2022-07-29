29 Июля 2022 13:57

Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2018 году в акимате Нур-Султана заявляли о планах по реализации 10 крупных проектов для привлечения туристов до 2025 года. Эскизный проект в настоящее время разработан только по одному из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это строительство национального парка «Бозок». Его расположение, по данным столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, планируется в районе Есиль, севернее жилого массива Ильинка. Эскизный проект первой очереди был утвержден в мае текущего года. Общая площадь застройки составляет почти 2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что это будет целый восточный город – аналог городища Бозок, а на территории центра будут располагаться ТРЦ, рестораны, отели, музеи, амфитеатр, мечеть, выставочные павильоны, ремесленные мастерские, офисы и магазины.

Также в СМИ освещались планы по созданию тропического парка на территории ботанического сада, крытого аквапарка и зимнего центра спорта, музея современного искусства – аналога знаменитого центра Помпиду.

Помимо этого, широко обсуждались строительство музея космоса и большого планетария, возведение стеклянного купола на левом берегу столицы и безвизового парка в шаговой доступности от международного аэропорта.

По вышеперечисленным проектам информацию в столичном акимате не предоставили.

В целом, до 2025 года согласно информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства планируется увеличить количество внутренних туристов до 587 тыс. человек, въездных туристов – до 263,48 тыс. человек.

«На сегодняшний день ведется работа по привлечению туристов для достижения данного показателя», - говорится в ответе акимата на официальный запрос МИА «Казинформ».

Фото: www.facebook.com/Gharysh