Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
29 Июля 2022 13:57

Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2018 году в акимате Нур-Султана заявляли о планах по реализации 10 крупных проектов для привлечения туристов до 2025 года. Эскизный проект в настоящее время разработан только по одному из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это строительство национального парка «Бозок». Его расположение, по данным столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, планируется в районе Есиль, севернее жилого массива Ильинка. Эскизный проект первой очереди был утвержден в мае текущего года. Общая площадь застройки составляет почти 2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что это будет целый восточный город – аналог городища Бозок, а на территории центра будут располагаться ТРЦ, рестораны, отели, музеи, амфитеатр, мечеть, выставочные павильоны, ремесленные мастерские, офисы и магазины.

Также в СМИ освещались планы по созданию тропического парка на территории ботанического сада, крытого аквапарка и зимнего центра спорта, музея современного искусства – аналога знаменитого центра Помпиду.

Помимо этого, широко обсуждались строительство музея космоса и большого планетария, возведение стеклянного купола на левом берегу столицы и безвизового парка в шаговой доступности от международного аэропорта.

По вышеперечисленным проектам информацию в столичном акимате не предоставили.

В целом, до 2025 года согласно информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства планируется увеличить количество внутренних туристов до 587 тыс. человек, въездных туристов – до 263,48 тыс. человек.

«На сегодняшний день ведется работа по привлечению туристов для достижения данного показателя», - говорится в ответе акимата на официальный запрос МИА «Казинформ».

Фото: www.facebook.com/Gharysh
Новости по теме
Движение двух автобусных маршрутов изменилось в столице из-за ремонта дорог
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Столичному водителю выписали около 100 штрафов на два месяца
Читайте также
Сенатор Андрей Лукин посетил центры оказания соцподдержки в Нур-Султане
Около 20 случаев жестокого обращения с детьми зафиксировали в детсадах столицы
Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Движение двух автобусных маршрутов изменилось в столице из-за ремонта дорог
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив