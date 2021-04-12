Стеклоомывающую жидкость с ядом продавали в одном из магазинов Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть УП г. Усть-Каменогорска по почте поступило заявление от Объединения юридических лиц «Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана» о привлечении к уголовной ответственности одного из магазинов города, который, не имея лицензии, реализует фальсифицированную продукцию стеклоомывающей жидкости, содержащий в своем составе ядовитое вещество – метанол (согласно постановления Правительства РК №59 от 16.02.2015 года метиловый спирт включен в перечень ядов). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управление полиции города.

Как рассказали в пресс-службе УП Усть-Каменогорска, ОЮЛ «Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана» закупило единицу товара, после чего обратилось в ТОО «ОйлсертИнтернейшил» для проведения экспертизы образца продукции стеклоомывающей жидкости. Экспертиза выявила, что жидкость содержит 5,09 % метанола и температура кристаллизации составляет минус 15, что превышает 100-кратную норму содержания метанола к установленным в РК национальным стандартам, предъявляемым к данной продукции.

Специализированным следственным судом г. Усть-Каменогорска в отношении индивидуального предпринимателя, то есть владельца магазина и его сотрудников, который расположен на одной из улиц в г. Усть-Каменогорска, санкционировано проведения негласных следственных действий.

23.03.2021 г. в ходе санкционированного обыска помещения магазина, а также складских помещений были обнаружены и изъяты 484 емкости со стеклоомывающей жидкостью.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 301 ч.1 Уголовного кодекса РК.