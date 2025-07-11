Стефанос Циципас сыграет на турнире ATP 250 Almaty Open

Греческий теннисист, экс-третья ракетка мира, финалист турнира ATP 500 Astana Open, сразится за титул турнира ATP 250 Almaty Open.

На его счету: 12 титулов ATP в одиночном разряде; финалы Roland Garros (2021) и Australian Open (2023); победа на ATP Finals (2019); более 300 побед в туре ATP.

«С нетерпением жду возвращения в Казахстан. В 2022 году я играл в финале ATP 500 в Астане, и эта страна оставила в моем сердце тёплые воспоминания. Я рад вновь вернуться в эту прекрасную страну, но уже в Алматы. До встречи!» - сказал Стефанос Циципас.

На ATP 250 в Алматы уже заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Александр Бублик.