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    07:29, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Стефанос Циципас сыграет на турнире ATP 250 Almaty Open

    Официально подтверждено: в Алматы приедет одна из главных звёзд мирового тенниса — Стефанос Циципас. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Грекиялық теннисші Стефанос Циципас Алматы ATP 250 турнирінде бақ сынайды
    Фото: ҚТФ

    Греческий теннисист, экс-третья ракетка мира, финалист турнира ATP 500 Astana Open, сразится за титул турнира ATP 250 Almaty Open.
    На его счету: 12 титулов ATP в одиночном разряде; финалы Roland Garros (2021) и Australian Open (2023); победа на ATP Finals (2019); более 300 побед в туре ATP.

    «С нетерпением жду возвращения в Казахстан. В 2022 году я играл в финале ATP 500 в Астане, и эта страна оставила в моем сердце тёплые воспоминания. Я рад вновь вернуться в эту прекрасную страну, но уже в Алматы. До встречи!» - сказал Стефанос Циципас.

    На ATP 250 в Алматы уже заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Александр Бублик.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Алматы Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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