20:55, 08 Октябрь 2022 | GMT +6
Стефанос Циципас стал первым финалистом ATP 500 Astana Open
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над россиянином Андреем Рублевым (9 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Ранее счет в личных встречах был 6:5 в пользу грека.
В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с сербом Новаком Джоковичем или россиянином Даниилом Медведевым.
Фото: ФТК