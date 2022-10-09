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    20:55, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стефанос Циципас стал первым финалистом ATP 500 Astana Open

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над россиянином Андреем Рублевым (9 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Ранее счет в личных встречах был 6:5 в пользу грека.

    В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с сербом Новаком Джоковичем или россиянином Даниилом Медведевым.

    Фото: ФТК


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