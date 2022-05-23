23 Мая 2022 10:11

Стажировку на крупных предприятиях прошли более 5 тыс. преподавателей колледжей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 тыс. 200 педагогов казахстанских колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях для повышения квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2021 году Министерством образования и науки были проведены переговоры и достигнуты договоренности для того, чтобы преподаватели колледжей проходили обучение новым технологиям не в аудиториях, а на базе отраслевых предприятий и учреждений.

На сегодня педагоги прошли стажировку на базе таких предприятий, как АО «Арселор Миттал», АО «АгромашХолдинг», АО «КазТрансГаз Аймак», МАЭК «КазАтомПром», ТОО «Астанинский электротехнический завод» и др.

Педагоги отмечают, что такой формат обучения дал им возможность лучше ознакомиться с требованиями работодателей к выпускникам колледжей и пересмотреть программы и методики обучения исходя из запросов работодателей.

«Я уже 7 лет работаю преподавателем специальных дисциплин. Курсы в таком формате я прохожу впервые. Организаторы предоставили нам возможность получить практические знания. Стажировку я проходила на базе Алматинского электромеханического завода. Изучая процесс работы и наблюдая за сотрудниками предприятия во время стажировки, я получила знания, которые буду применять в процессе преподавания в колледже. Теперь мы сможем делиться не столько теоретическими, сколько практическими знаниями со студентами», – поделилась преподаватель спецдисциплин Алматинского государственного электромеханического колледжа Айдана Жумамуратова.

Стажировку прошли не только педагоги, но и руководители колледжей. Такой формат обучения будет продолжен и в этом году, сообщили в пресс-службе Минобразования и науки.