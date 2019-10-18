Стажировку для судей хотят пересмотреть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, судья Верховного суда РК Нуржан Джолдасбеков озвучил предложение по пересмотру механизма стажировки казахстанских судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целесообразно пересмотреть институт стажировки, предусмотрев ее прохождение уже после назначения кандидата на должность судьи. Реализация данного предложения, по нашему мнению, позволит обеспечить значительный прирост числа лиц, желающих стать судьей и сдать квалификационный экзамен на должность судьи, особенно из числа работников прокуратуры, адвокатов, юристов корпоративного и частного секторов», - сказал Нуржан Джолдасбеков на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

По его словам, многих кандидатов сдерживает от сдачи квалификационного экзамена, как первого этапа для входа в судебную систему, необходимость прохождения стажировки с отрывом от основного места работы.

«Не каждый молодой юрист, имеющий постоянную работу и перспективы роста, а на иждивении – семью, готов отказаться от стабильности», - объяснил спикер.

Другой предложенной Н. Джолдасбековым мерой является возможная модернизация процесса приема и обучения кандидатов в судьи в Академии правосудия путем установления единого «входа» и «выхода» через Квалификационную комиссию при Высшем Судебном Совете.

«Это обусловлено тем, что в настоящее время механизмы отбора кандидатов в судьи в рамках Квалификационной комиссии и Академии правосудия на практике разнятся. Инструменты и механизмы, применяемые Квалификационной комиссией при Совете, являются гораздо более жесткими и сложными, чем используемые сейчас в Академии правосудия. Введение единого «входа» и «выхода» для кандидатов в судьи позволит унифицировать порядок их отбора и разработать единые стандарты и критерии отбора», - отметил судья.

«При этом мы считаем, что следует повысить роль Академии правосудия не только в процессе подготовки судей, но также и в ходе их стажировки. А само обучение в Академии также целесообразно дифференцировать и, может быть, разумно сократить, что позволило бы в целом оптимизировать сроки подготовки будущих судей и увеличить общее число претендентов», - добавил Н. Джолдасбеков.