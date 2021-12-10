Стажер украл деньги из кассы гостиницы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в краже денег из кассы гостиницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«Проходя стажировку на ресепшене в гостинице по проспекту Б. Момышулы, подозреваемый уже на третий день работы, воспользовался отсутствием камер видеонаблюдения и тем, что остался один на рабочем месте, совершил кражу денежных средств в размере 180 тысяч тенге», - сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что задержанный признал свою вину. Проводидся расследование.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.

С 5 по 11 декабря в столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

С начала ОПМ на территории города зарегистрировано 89 преступлений, из них раскрыто в дежурные сутки 74. Раскрыто 68 ранее совершенных преступлений, задержано 17 преступников, находящихся в розыске. Также участковыми инспекторами проверены подучетные лица, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел.







