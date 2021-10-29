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    21:51, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стажер крала золото из ломбарда и сдавала в другой в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе стажер ломбарда задержана за кражу золотых ювелирных изделий. Женщина на протяжении нескольких месяцев крала с рабочего места золото и сдавала в другой ломбард , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

    Заявление о пропаже ювелирных изделий из ломбарда поступило от юриста предприятия. Полицейские провели оперативные мероприятия и нашли подозреваемую.

    «Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий. Было установлено, что к кражам причастна стажер ломбарда. 34-летняя подозреваемая на протяжении нескольких месяцев крала с рабочего места золотые ювелирные изделия. В ходе предварительного следствия установлено, что краденные кольца, браслеты, цепочки и серьги она сдавала в другой ломбард. Краденные золотые изделия изъяты частично. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Актюбинская область
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