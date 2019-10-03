Стажер «Астаны» стал лучшим молодым гонщиком на втором этапе Тура Хорватии

СЛУНЬ. КАЗИНФОРМ - Второй этап Тура Хорватии стартовал сегодня в городе Слунь и финишировал спустя 183 км в городе Задар на побережье Адриатического моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Гонка была осложнена погодными условиями, проливным дождем и хаотичным опасным финишем по скользким дорогам.

По итогам первых двух этапов 21-летний стажер «Астаны» Вадим Пронский становится лучшим молодым гонщиком Тура Хорватии и выйдет на старт завтрашнего этапа в белой майке лидера молодежной классификации.

Победителем этапа стал румынский гонщик Эдуард Гросу, он же становится новым лидером генеральной классификации гонки.