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Стажер «Астаны» стал лучшим молодым гонщиком на втором этапе Тура Хорватии
3 Октября 2019 11:34
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СЛУНЬ. КАЗИНФОРМ - Второй этап Тура Хорватии стартовал сегодня в городе Слунь и финишировал спустя 183 км в городе Задар на побережье Адриатического моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
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Гонка была осложнена погодными условиями, проливным дождем и хаотичным опасным финишем по скользким дорогам.
По итогам первых двух этапов 21-летний стажер «Астаны» Вадим Пронский становится лучшим молодым гонщиком Тура Хорватии и выйдет на старт завтрашнего этапа в белой майке лидера молодежной классификации.
Победителем этапа стал румынский гонщик Эдуард Гросу, он же становится новым лидером генеральной классификации гонки.
Ключевые слова: Спорт,
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