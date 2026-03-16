РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 16 Март 2026 | GMT +5

    Стаю лебедей засняли на водохранилище «Бесарык» в Кызылординской области

    Стаю лебедей засняли работники Кызылординского филиала РПГ «Казводхоз» во время мониторинга водохранилища «Бесарык», передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    В ведомстве отметили, что появление птиц связано с увеличением объема воды на объекте.

    Водохранилище «Бесарык» введено в эксплуатацию в 1974 году. На сегодня в нем собрано 10,4 млн кубометров воды. Объект обеспечивает орошение бахчевых культур Жанакорганского района.

    Ранее мы писали о том, что в водоемы Жанакорганского района Кызылординской области с приходом весны вновь прилетели лебеди.  Водохранилище Жидели уже давно известно под названием «обитель лебедей». Объект способен аккумулировать 8,7 млн кубических метров воды. Длина плотины составляет 863 метра, ширина — семь метров.

    В районе вдоль реки Сырдарья, а также у подножия Каратау расположено несколько важных водохранилищ и система озер. В основном они предназначены для орошения сельскохозяйственных угодий, регулирования весенних паводков и обеспечения сельского хозяйства водой.

    Теги:
    Птицы Минводы и ирригации РК Кызылординская область Природа Водохранилище
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают