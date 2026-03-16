Стаю лебедей засняли на водохранилище «Бесарык» в Кызылординской области

В ведомстве отметили, что появление птиц связано с увеличением объема воды на объекте.

Водохранилище «Бесарык» введено в эксплуатацию в 1974 году. На сегодня в нем собрано 10,4 млн кубометров воды. Объект обеспечивает орошение бахчевых культур Жанакорганского района.

Ранее мы писали о том, что в водоемы Жанакорганского района Кызылординской области с приходом весны вновь прилетели лебеди. Водохранилище Жидели уже давно известно под названием «обитель лебедей». Объект способен аккумулировать 8,7 млн кубических метров воды. Длина плотины составляет 863 метра, ширина — семь метров.

В районе вдоль реки Сырдарья, а также у подножия Каратау расположено несколько важных водохранилищ и система озер. В основном они предназначены для орошения сельскохозяйственных угодий, регулирования весенних паводков и обеспечения сельского хозяйства водой.