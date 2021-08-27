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Стаю фламинго сняли близ порта Курык в Мангистауской области

27 Августа 2021 12:36
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Стаю фламинго сняли близ порта Курык в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стая розовых фламинго пролетела над побережьем Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Автором снимков является местный фотолюбитель и путешественник по Мангистау Ольга Михайлова.

Стаю розовых фламинго она сняла в минувшее воскресенье, 22 августа, над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык.

«Появились они со стороны «Ersai», пролетели над нами очень низко, сделали, можно сказать, большой «круг почета» и улетели в сторону иранского сухогруза «Tiba», который сел на мель», - поделилась Ольга Михайлова.


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#Мангистауская область   #Природа  
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