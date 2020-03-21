#StayHome: киберспортивный турнир с призовым фондом в 12 млн тенге объявлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Киберспортивный турнир с призовым фондом в 12 млн тенге объявлен в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pinger.kz.

Несмотря на введенный в стране режим ЧП, главным оружием против коронавируса являются осведомленность, спокойствие, соблюдение гигиены, оптимистичный настрой и по возможности проведение досуга дома.

Скрасить его поможет киберспортивный турнир Alaman #StayHome с призовым фондом в 12 млн тенге.

Под эгидой этого турнира Федерация киберспорта Казахстана продвигает хэштег #StayHome – «Оставайся дома».

«Под этим хэштегом мы планируем рассказывать про удаленную учебу, работу и другие сферы жизни, которые затронула пандемия. Все это органично связывается с тарифным планом Ultra от генерального партнера турнира АО «Казахтелеком». В рамках этого тарифного плана абонентам предлагается четыре различных пакета по технологии FTTH, позволяющие получить скорость от 200 Мбит/с до 500 Мбит/с и до 8 Мбит/с по технологии ADSL», - сообщили здесь.

Этих технических возможностей хватит не только для участия в Alaman #StayHome и просмотра игр онлайн. Пакет позволяет всей семье пользоваться всеми возможностями мобильной и видеосвязи вместо встречи с друзьями и близкими. Также вы можете найти видеопродукт в ТВ-пакетах тарифа и посмотреть кино в безопасной домашней обстановке.

Stay Healthy, #StayHome!



