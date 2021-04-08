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    14:58, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Стая пеликанов прилетела в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Северо-Казахстанской области взволновала ситуация с сидящими на свалке пеликанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, снятое в селе Смирново Аккайынского района. На кадрах – стая пеликанов, расположившихся на мусорной свалке. Пользователи выдвинули массу предположений, почему птицы облюбовали свалку. Многие предполагают, что пеликанам нечего есть.


    Ситуацию прокомментировали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

    «Весна пришла. Прилетели все птицы: и утки, и скворцы, и лебеди, и грачи, и даже цапли. Лебеди останавливаются прямо в деревнях. Это связано с тем, что они садятся на воду, на участки, которые оттаяли. В Смирново, в районе элеватора, снег сошел, и пеликаны остановились там. В поисках пищи, видимо, что-то углядели на свалке. Отдохнут и отправятся дальше. Ситуация под контролем, егеря и наши инспекторы наблюдают за ними, контролируют, чтобы птицам никто не навредил», - сказал руководитель отдела инспекции Олег Беспалов.

    По приблизительным подсчетам, в область прилетели более 40 пеликанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Видео
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