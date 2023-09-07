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    02:00, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стая акул напала на катамаран у берегов Австралии

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    Кадр из видео/ theguardian.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Катамаран с тремя человеками на борту подвергся нападению акул в 835 километрах от побережья Кэрнса в австралийском штате Квинсленд. К счастью, все трое были спасены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Операция по спасению проводилась под руководством Службы безопасности мореплавания Австралии (AMSA), которая получила с катамарана сигнал бедствия примерно в час ночи.

    «На борту девятиметрового надувного катамарана «Тион», отправившегося из Вануату в Кэрнс, находились три человека – двое россиян и один француз. Оба корпуса судна были повреждены в результате нескольких нападений акул», — говорится в сообщении.

    На помощь спасателям были направлены сухогруз Dugong Ace и базирующийся в Кэрнсе спасательный самолет Challenger. Все трое были успешно спасены и должны прибыть в Брисбен завтра утром.

    Спасенные туристы оказались членами экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way. Об этом экспедиция сообщила в своем Telegram-канале.


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