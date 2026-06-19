Ставший премьером Непала рэпер набирает популярность благодаря реформам

Балендра Шах, прошедший путь от рэпера до премьер-министра Непала, стал одной из самых необычных фигур в политической жизни страны и символом запроса на перемены, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Спустя три месяца после вступления в должность 36-летний глава правительства начал масштабную кампанию по сносу незаконных построек. Эти действия принесли ему поддержку граждан, ожидающих решительных реформ, но одновременно вызвали критику со стороны правозащитников и части общественности.

Шах пришел к власти в марте и быстро завоевал популярность, особенно среди молодежи, которая воспринимает его как альтернативу традиционным политическим элитам. Однако его готовность принимать жесткие и неоднозначные решения вызывает все больше споров.

В конце апреля власти приступили к ликвидации крупного несанкционированного поселения на берегу реки на южной окраине Катманду. Для проведения операции район был оцеплен полицией. Под снос пошли дома, построенные из листового металла, дерева и бамбука. На этой территории проживали около двух тысяч семей. Большинство жителей относятся к малообеспеченным слоям населения, а сам район регулярно страдает от наводнений во время сезона дождей.

По словам местных жителей, прежние правительства знали о существовании поселения, но не предпринимали решительных шагов, опасаясь общественного недовольства. Еще во время работы мэром Катманду Шах пытался решить проблему незаконной застройки, однако тогда столкнулся с протестами и не смог завершить начатое. Получив полномочия премьер-министра, он вернулся к этой инициативе. На этот раз серьезного сопротивления не возникло. Аналогичные работы уже проведены в нескольких районах столицы и ее пригородов. Освободившиеся территории власти намерены использовать для строительства дорог и создания общественных пространств.

Сорокалетний житель поселения Сару Бастола рассказал, что уведомление о выселении люди получили всего за два дня до начала работ. По его словам, жители должны были покинуть дома к утру субботы.

— Я не против развития, но все произошло слишком быстро, — сказал он.

Около двухсот семей получили квартиры от государства, однако Бастола в их число не вошел и после сноса остался без постоянного жилья.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла действия властей критике, заявив, что выселения проводились без соблюдения всех необходимых правовых процедур.

Тем не менее поддержка Шаха среди молодежи остается высокой. Многие молодые непальцы разочарованы политической системой, в которой на протяжении многих лет доминировали одни и те же партии.

Студенты в Катманду надеются, что новый премьер сможет сократить масштабы коррупции и создать больше рабочих мест. Двадцатитрехлетний Дипеш Будхатхоки, который несколько лет учился в японском городе Кобе, вспоминает, что при прежнем правительстве коррупция была частью повседневной жизни.