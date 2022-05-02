Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ставшая невесткой в казахской семье кореянка прославляет национальную культуру
2 Мая 2022 19:23
Ставшая невесткой в казахской семье кореянка прославляет национальную культуру

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области под общим шаныраком мирно живут люди разных этносов. Кореянка Элла Ким создала ансамбль бабушек и прославила казахское искусство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Элле Ким 63 года. В 18 лет она приехала в село Бидайык и стала невесткой в казахской семье. Вместе с супругом Кайроллой Шибкеновым они держат хозяйство, которое им осталось от родителей. Супруги воспитали троих детей. У них 10 внуков.


Когда Элла Ким впервые попала в казахскую семью, родители с обеих сторон были против, но девушка не поддалась уговорам старших и стала примерной снохой.

«Папа сначала плакал. Он переживал, что я еду в аул, еще и снохой в казахскую семью. Он говорил: «Ты же не знаешь их традиции». Я его успокаивала и говорила: «Папа, не волнуйся. Парень у меня хороший, не пьет, не курит». Свекор со свекровью тоже были против, но дедушка мужа сказал: «Ничего страшного. Если молодая невестка хорошая, то вскоре всему научится». Так и произошло, но первое время было сложно. Я не умела доить корову. В то время мы доили 6 коров. Пару раз мне свекровь показала, как это делать, а потом я научилась», - вспоминает женщина.

Элла Ким родом из Сарани. Отец Ким Тян-Сен эмигрировал из Узбекистана. Несколько лет он проработал шахтером, начальником участка на Саранской шахте. Мать занималась торговлей.

«Когда мы с семьей переехали в Казахстан, нас никто не отталкивал, наоборот, тепло приняли. Эти качества объединяют казахскую и корейскую нации», - говорит Элла апа.

«Корейцы подают обеими руками как еду, так и любые предметы. То же самое и у казахов. Иногда наши традиции и обычаи похожи. Мне нравятся казахские традиции. Особенно обряд «тұсау кесу». Это большая радость видеть первые шаги ребенка», - говорит женщина.

Своими кулинарными способностями Элла Ким в селе не менее известна, чем казахские снохи. У нее на столе всегда можно увидеть и попробовать блюда национальной кухни. Также она руководит ансамблем «Әжелер» («Бабушки»). Семь лет назад она и ее подруга Бибинур Кейкенова начали творческий путь.


Самой молодой бабушке в ансамбле было 60 лет, самой старшей – 70. Два раза в неделю они приезжают в Дом культуры и готовятся к праздничным мероприятиям. Даже на новогодних вечеринках надевают маски разных персонажей и поднимают настроение детям.


Элла Ким всю свою сознательную жизнь посвятила культуре. Училась в Жезказганском музыкальном колледже, потом в качестве хореографа обучала детей Бидайыка танцам. Руководила Домом культуры этого села, внесла вклад в развитие казахского искусства.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Актера Олега Ли наградили орденом Барыс второй степени
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Популярное
Около 400 медучреждений работают в Жамбылской области
Тяжелоатлетка Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана
Международный турнир по греко-римской борьбе примет Нур-Султан
Ставшая невесткой в казахской семье кореянка прославляет национальную культуру
Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области
Улицу закрыли на неопределенный срок в Петропавловске
Перелив на Сергеевском водохранилище СКО составил 46 см - максимум в этом году
Пожары бушуют в природных парках ВКО
Супермаркет горел в Алматы
Около 90% высаживаемых в Нур-Султане деревьев приживается
Нравятся кюи Курмангазы - русская девушка обучает игре на домбре казахстанских детей
Около 1,5 тыс. водителей наказали за неправильную парковку в Таразе
Краснокнижные тюльпаны расцвели в Наурзумском заповеднике
Дорогу закрыли из-за пыльной бури в Мангистауской области
Архив