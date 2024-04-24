Ставку розничного налога снизили в Акмолинской области

Свыше 25 тысяч субъектов предпринимательства в Акмолинской области смогут воспользоваться снижением ставки розничного налога с 4% до 2%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе РПП, вопрос не раз обсуждался с бизнес-сообществом. Палата предпринимателей Акмолинской области обратилась с предложением о снижении ставки розничного налога в местные исполнительные органы еще в прошлом году. И вот наконец, в конце марта текущего года в регионе было введено снижение розничного налога.

- Воспользоваться специальным налоговым режимом могут предприниматели 364 видов деятельности вместо действовавших 190. Помимо ОКЭД, ориентированных на реализацию товаров, в список включены производство и переработка товаров, электромонтажные работы, виды деятельности, связанные с ремонтом, сфера услуг, общепит и другое. А это в общей сложности свыше 25 тыс. субъектов предпринимательства Акмолинской области, - проинформировал директор РПП Ерканат Мусылманбек.

При этом налогоплательщики должны соответствовать ряду условий. Численность их работников за налоговый период не должна превышать 200 человек, а доход за календарный год быть не больше 600 тыс. МРП. Они должны осуществлять исключительно один или нескольких видов деятельности, определенных Правительством.

- Необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения по форме, установленной уполномоченным органом. Плательщики, применяющие специальный налоговый режим розничного налога по доходам, облагаемым по разным размерам ставок, должны вести раздельный налоговый учет. Также плательщики налога на добавленную стоимость при переходе на СНР должны подать налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по НДС не позднее 5 рабочих дней до начала применения, - отметил заместитель директора РПП Расул Сыздыков.

Как считает председатель отраслевого Совета торговли и услуг Садбек Ахмадиев, снижение розничного налога будет иметь положительные последствия для сферы розничной торговли, а особенно для предпринимателей, занимающихся реализацией социально важных продовольственных товаров.