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    13:50, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ставку НДС хотят поднять в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин прокомментировал возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «По ставке налога на добавленную стоимость - да, такой вопрос обсуждается. Мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета», – сказал Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

    Он объяснил причины такого решения.

    «Если мы поднимем с 12% до 16%, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет. Предлагается поднять такую ставку, сейчас это находится на обсуждении», - добавил Азамат Амрин.

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