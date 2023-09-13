13:50, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6
Ставку НДС хотят поднять в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин прокомментировал возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По ставке налога на добавленную стоимость - да, такой вопрос обсуждается. Мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета», – сказал Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.
Он объяснил причины такого решения.
«Если мы поднимем с 12% до 16%, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет. Предлагается поднять такую ставку, сейчас это находится на обсуждении», - добавил Азамат Амрин.