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    16:48, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Ставку налога для майнеров хотят привязать к криптовалюте в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений – привязать ставку налога к стоимости криптовалюты. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы рассматриваем увеличение налоговой нагрузки для майнеров, в данный момент также рассматривается их привязка к ставке налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Если криптовалюта будет расти, это будет хорошо для бюджета», - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Сам Алибек Куантыров в криптовалюты не инвестирует.

    «Лично я в криптовалюты не вкладываюсь, наверно, для этого нужно определенное время и какая-то компетенция. Я этими вопросами интересовался в рамках аналитической работы, которую проводили в Администрации Президента, и сейчас», - пояснил он.

    Также он посоветовал тем, кто инвестирует, не вкладываться только в одну криптовалюту, диверсифицировать, а также вкладываться и в другие валюты, реальные активы. И подходить очень умеренно к такому роду инвестициям.


    Теги:
    Правительство Криптовалюта Правительство РК Главная Налоги Экономика
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