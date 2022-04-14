Ставку налога для майнеров хотят привязать к криптовалюте в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений – привязать ставку налога к стоимости криптовалюты. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рассматриваем увеличение налоговой нагрузки для майнеров, в данный момент также рассматривается их привязка к ставке налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Если криптовалюта будет расти, это будет хорошо для бюджета», - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Сам Алибек Куантыров в криптовалюты не инвестирует.

«Лично я в криптовалюты не вкладываюсь, наверно, для этого нужно определенное время и какая-то компетенция. Я этими вопросами интересовался в рамках аналитической работы, которую проводили в Администрации Президента, и сейчас», - пояснил он.

Также он посоветовал тем, кто инвестирует, не вкладываться только в одну криптовалюту, диверсифицировать, а также вкладываться и в другие валюты, реальные активы. И подходить очень умеренно к такому роду инвестициям.

