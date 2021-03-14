Ставку на воспитанников жамбылского футбола сделали в ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В сезоне 2021 года футбольный клуб «Тараз» вновь будет играть в Премьер-лиге Чемпионата Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», в составе футбольной команды «Тараз» заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 являются воспитанниками клуба. Таким образом, ФК «Тараз» продолжает следовать политике привлечения в состав главной команды доморощенных игроков.

«В составе ФК «Тараз» заявлены четыре вратаря - воспитанники клуба Мухамеджан Сейсен, Джурахон Бабаханов, Алмас Хамытбеков, Станислав Щербаков. Среди защитников пять местных воспитанников – Елдос Ахметов, Жакып Кожамберды, Адилет Кенесбек, Берик Айтбаев, Максат Амирханов, казахстанец Берик Шаихов и легионер из Нигерии Фейт Обилор. В средней линии представлены воспитанники клуба Алишер Сулей, Бауыржан Байтана, Абзал Таубай, Еркебулан Тойбеков, Динмухамед Караман, Денис Евстигнеев, Ерсултан Калдыбеков, Курмет Караман, казахстанцы Марат Шахметов, Алмас Сапаргалиев, легионеры Альфонсо Коджо из Португалии и игрок из Сербии Ненад Адамович. Нападение представляют воспитанник клуба Абылайхан Жумабек и португалец Педро Эуженио», - пояснили в пресс-службе ПФК «Тараз».

Таким образом, в основном составе команды на каждый матч Olimpbet чемпионата страны будут выходить как минимум пять своих воспитанников, или семь казахстанцев.

Отметим, что ФК «Тараз» осознанно идет на этот шаг, понимая, что это в определенной мере риск. Но местные воспитанники, в особенности молодые игроки, должны проходить через серьезные испытания, чтобы прибавлять в мастерстве. В то же время такой шаг будет способствовать тому, что другие молодые игроки, занимающиеся в системе клуба, получат хороший стимул для самосовершенствования и шанс пробиться в состав главной команды.

Среди приглашенных игроков – три казахстанца и четыре легионера. Цвета таразского клуба будет защищать 27-летний казахстанский футболист Берик Шаихов, который является выпускником академии «Оле Бразил». В разные годы жамбылский спортсмен играл в таких командах, как «Жетысу», «Астана», «Иртыш», «Шахтер». В прошлом году выступал за «Кызылжар».

Полузащитники Алмас Сапаргалиев и Марат Шахметов также играли за разные казахстанские команды, последний привлекался в юношескую, молодежную и национальную сборную Казахстана, является серебряным призером республики, обладателем Кубка и Суперкубка РК.

30-летний португальский полузащитник Педру Мигель Эужениу также перешел в «Тараз». Он выступал в ряде клубов Португалии, Болгарии, Турции. В 2020 году играл за «Жетысу» и забил 4 гола в 11 матчах. Вместе с командой «Берое» выиграл Кубок и Суперкубок Болгарии.

Еще один игрок, пополнивший ряды таразской команды, - сербский полузащитник Ненад Адамович. За последние два футбольных сезона он провел 48 матчей за талдыкорганцев, 13 раз выходил на поле в составе молодежной сборной Сербии U-19. Также выступал за «Хайдук» (Хорватия), «Динамо (Минск)», «Витебск» (Беларусь). В 2014 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. С 2014 по 2016 год сыграл 12 матчей в Лиге Европы.

«Тараз» пополнился и португальским полузащитником, 27-летним Коджо Альфонсе, который ранее играл за «Арарат-Армению». В этой команде он провел 55 матчей и трижды становился автором голов. В разное время выступал за такие клубы, как португальские «Фейреренсе», «Жил Висенте», «Миранделла». Дважды становился чемпионом Армении, один раз был победителем Суперкубка страны.

Договорился клуб и о заключении контракта с нигерийским защитником Фэйтом Обилором. Он 10 лет играл на первенстве Финляндии в клубах «ХИК», «Интер», «РоПС». В феврале 2020 года перешел в молдавский «Шериф», где принял участие в 17 из 20 матчей клуба.

Тренерский штаб рассчитывает, что новички команды могут способствовать решению новых задач клуба и реально усилят состав.

Главным тренером команды назначен армянский специалист Вардан Минасян, который имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO, работал с национальной сборной Армении и клубами этой страны. Также в его активе – тренерская деятельность в костанайском «Тоболе». В качестве главного тренера национальной сборной Армении Минасян достиг хороших успехов на международной арене – сборная страны заняла третье место в квалификации ЕВРО-2012, пятое место в отборочной группе Чемпионата мира-2014. В результате после прихода Минасяна в сборную Армения поднялась с 103-го места на 34-е в рейтинге ФИФА. На клубном уровне Минасян шесть раз приводил команды к чемпионству страны, он является дважды обладателем Кубка Армении и трижды – Суперкубка страны. Пять раз признавался лучшим тренером Армении.

Помогать Минасяну в тренерском штабе будет его соотечественник Артур Мкртчян, с которым он работает в тандеме уже 10 лет. Также полностью сформирован тренерский штаб клуба, куда вошли местные воспитанники Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев.

Руководит ПФК «Тараз» функционер с большим опытом работы в спортивной сфере Талгат Турлыбайулы.

В пресс-службе клуба напомнили, что в межсезонье «Тараз» провел несколько учебно-тренировочных сборов в Таразе, Шымкенте и Турции. «Проведен ряд контрольных матчей. Отметим ничью с чемпионом Таджикистана – клубом «Истиклол» из Душанбе (2:2, отличились Айтбаев, Педро Эуженио), победы над боснийским клубом «Младость» – 2:1 (Жумабек, Сулей) и молдавской командой «Бельць» (2:1, Жумабек, Д. Караман). В ряде матчей команда уступила, однако в них клуб выставлял экспериментальные составы с целью проверки ближайшего резерва», - рассказали в пресс-службе клуба.

По календарю «Тараз» проведет свой первый матч в Кызылорде против «Кайсара», эта игра намечена на 14 марта. А 19 марта «Тараз» примет в первом домашнем матче соперников из Петропавловска – команду «Кызылжар».