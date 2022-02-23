Ставки утильсбора снизят на 50% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято решение, уровень стимулирования автопрома позволяет снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Он добавил, что в свободных остатках на счетах АО «Жасыл даму», который на сегодня выполняет функции по администрированию расширенных обязательств производителей, находятся более 200 млрд тенге. Эти средства должны быть использованы во благо населения.









Ранее сообщалось, что ставка на утилизацию автомобилей составляла от 433 тысяч до 3,5 миллионов тенге в зависимости от объема и размера автомобиля.