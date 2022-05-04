Ставки пошлин на ввоз в РК легковых автомобилей не менялись - Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы увеличились ставки таможенных пошлин при «растаможке» автомобилей, ввезенных на территорию Республики Казахстан. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан официально опроверг эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА МФ РК.

Ставки пошлин на легковые автомобили в 2022 году остались неизменными.

Решением Совета Евразийского экономического союза № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины на электромобили в случае предоставления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией (Решение Совета ЕЭК № 80 от 14 сентября 2021 года) и данные ставки являются обязательными для Республики Казахстан.

Решением № 46 от 5 апреля 2022 года на отдельные категории «чувствительных» товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность) также введена 0 % ставка ввозной таможенной пошлины.

При покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы государственных доходов.

В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71.

Утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга, отмечается в сообщении пресс-службы КГА.

Меры тарифной политики (разработка ставок таможенных пошлин) в Республике Казахстан относятся к компетенции Министерства торговли и интеграции РК, утверждение ставок утилизационного сбора относится к компетенции Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.