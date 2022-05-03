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Ставки по сберегательным депозитам в тенге повысили в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Мая 2022, 10:42
Ставки по сберегательным депозитам в тенге повысили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений.

«Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка», - сообщила пресс-служба фонда.

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