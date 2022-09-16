Ставки по ипотечным кредитам в США достигли рекордных 6%

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Ставки по ипотечным кредитам достигли 6%, впервые после жилищного краха 2008 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Ипотечная ставка выросла до 6,02% с 5,89% на прошлой неделе. Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом – 2,86% и является самым высоким с ноября 2008 года, сразу после того, как обвал рынка жилья вызвал Великую рецессию.

Растущие процентные ставки – отчасти результат агрессивных действий Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции – охладили рынок жилья. Многие потенциальные покупатели недвижимости вытесняются с рынка, поскольку более высокие ставки добавили сотни долларов к ежемесячным платежам по ипотеке. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи существующих домов в США падают уже шесть месяцев подряд.

Средняя ставка по 15-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, популярным среди тех, кто хочет рефинансировать свое жилье, выросла до 5,21% с 5,16% на прошлой неделе. В прошлом году этот показатель составлял 2,19%.

Правительство сообщило, что экономика США сократилась на 0,6% в годовом исчислении с апреля по июнь, что является вторым кварталом экономического спада подряд и неофициальным признаком рецессии.

Однако большинство экономистов заявили, что сомневаются в том, что экономика находится в состоянии рецессии или на грани ее, учитывая, что рынок труда в США остается устойчивым.

Фото: barrons.com