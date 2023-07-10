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Ставки налога на добычу полезных ископаемых выросли в РК

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июля 2023, 18:36
Ставки налога на добычу полезных ископаемых выросли в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года вступили в действие поправки в пункт 1 статьи 746 Налогового кодекса, согласно которым увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на твердые полезные ископаемые, передает МИА «Казинформ» ос ссылкой на Комитет госдоходов РК.

Ставки налогов увеличены:

- по биржевым металлам на 50% (золото, серебро, алюминий, медь, цинк, уран);

- по отдельным внебиржевым металлам на 30% (железо/железная руда, хром и хромовая руда, марганцевая и железо-марганцевая руда, платина, ванадий, висмут, мышьяк, вольфрам, палладий, олово, никель, титан, магний, кобальт, сурьма).

Также в рамках исполнения поручения Главы государства от 11 января 2022 года о необходимости проработки дополнительных льгот для разведки и освоения новых месторождений горнорудного сектора предусмотрено применение ставки 0 процента по НДПИ в течение шестидесяти месяцев (5 лет) с момента начала промышленной добычи при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 746 Налогового кодекса.

Также предоставлено право применения ставок НДПИ, установленных Налоговым кодексом по состоянию на 31 декабря 2022 года, при соответствии критериям, определенным Правительством Республики Казахстан, в случае, если уровень рентабельности по месторождению горнорудного сектора (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) составляет 5 процентов и менее.

Внесены изменения в пункт 6 статьи 745 Налогового кодекса в целях определения стоимости минерального сырья, содержащего полезные ископаемые, за исключением, добываемого из состава списанных запасов (возврат потерь) на месторождении, при полном отсутствии реализации минерального сырья.


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