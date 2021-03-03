Ставки акцизов на табачную продукцию будут повышены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты отметил, что проектом Соглашения предусматривается:

- применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее;

- наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности.

«Сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее. Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году, установлена в нацвалюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 штук», - пояснил Асет Иргалиев.

Глава Миннацэкономики добавил, что в целях достижения гармонизации, фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, не более чем на 20 процентов в меньшую и большую сторону.

«Законопроект не повлечет за собой отрицательных социально-экономических и правовых последствий. Кроме того, законопроект обеспечит дополнительные поступления в бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию. Таким образом, Соглашение позволит обеспечить единую практику применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории государств – членов Евразийского экономического союза», - резюмировал министр.