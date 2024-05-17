Ставка на рентабельность: посевы подсолнечника увеличат до 1,21 млн гектаров в Казахстане

Почти на 60 тысяч гектаров вырастут в текущем году посевы под одной из самых высокорентабельных сельхозкультур – подсолнечником. Увеличение посевных площадей запланировано во всех регионах страны, занимающихся его выращиванием. В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК) агентству Kazinform рассказали о ходе стартовавшей в апреле посевной, о том, сказались ли паводки на будущем урожае и как подсолнечник стал одной из самых высокорентабельных культур в стране.

Продовольственная безопасность и стабилизация цен

По информации председателя НАПМК Ядыкара Ибрагимова, на сегодняшний день подсолнечник выращивается в большинстве регионов страны. При этом на Восточно-Казахстанскую, Абайскую и Павлодарскую области приходится почти 61% посевных площадей. Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская дают 31% и 8% остальные области. Во всех этих регионах сейчас идет посевная кампания. В зависимости от погодных условий, где-то она началась во второй декаде апреля, а где-то – в начале мая. По данным Министерства сельского хозяйства РК, по состоянию на 15 мая, посевные работы по масличным культурам в целом по стране выполнены на 24%, что соответствует темпам посева предыдущего года.

Высокая рентабельность подсолнечника и гарантированный спрос на культуру со стороны отечественных маслозаводов, а также устойчивость к засухе делают ее выращивание привлекательным для сельхозтоваропроизводителей. По этой причине площади под этой масличной культурой в последние годы стабильно растут. Так, в 2022 году они выросли сразу на 132 тысячи гектаров. В минувшем году рост составил 67 тысяч. В текущем году ожидается увеличение посевных площадей в пределах 56-57 тысяч гектаров, что в целом по стране составит более 1,21 млн гектаров, которая станет рекордным показателем за всю историю страны. Основной прирост планируется в Костанайской, Абайской и Павлодарской областях.

- Но такой позитивной картина была не всегда. К примеру, в период с 2011 по 2021 годы посевы подсолнечника в разные годы, то сокращались до 742 тысяч гектаров, то незначительно увеличивались. В итоге, если в 2011 году площади под этой социально значимой культурой составляли 956 тысяч гектаров, то в 2021-м только 958 тысяч, - проинформировал Ядыкар Ибрагимов.

По его словам, в корне изменить ситуацию помогли меры, предпринятые государством для развития внутреннего производства, обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен.

- Стали предприниматься меры, направленные на то, чтобы сырье перерабатывалось внутри страны, а за пределы Казахстана вывозилась готовая продукция. Сначала это был механизм квотирования. А с февраля прошлого года была введена 20% экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника. И эти меры способствовали совместному развитию аграрного и перерабатывающего секторов. Таким образом, удалось избавиться от посредников, которые ничего не производили, но зарабатывали на перепродажах сырья, оставляя в проигрыше сельхозтоваропроизводителей, при этом маржа излишней прослойки посредников не вкладывалась обратно в АПК, а просто выводилась из отрасли. Результаты принятых мер мы видим на практике – производство готовой продукции внутри страны заметно выросло, это привело к стабилизации цен на подсолнечное масло. Кроме того, появилась возможность экспортировать более дорогостоящую продукцию – растительное масло и высокобелковый шрот, что принесло стране существенную валютную выручку. Так, если экспорт семян подсолнечника в минувшем году принес Казахстану $111 млн, то сумма выручки от продажи эквивалентного объема растительного масла и шрота превысила $129 млн, что на 17% больше, - добавил эксперт.

Обоюдный интерес

В следствии высокого спроса на семена подсолнечника закупочные цены на него постоянно растут.

- На сегодняшний день цена на семена подсолнечника от маслозаводов выросла до 170 тысяч тенге за тонну с учетом НДС. В конце 2023 года она составляла порядка 150 тысяч тенге с доставкой на завод. Общемировые цены на подсолнечное масло – основной фактор формирования закупочной цены внутри страны. Но, кроме него есть дополнительные факторы, которые также влияют на закупочные цены. Один из таких факторов связан со спросом на внутреннем рынке, втрое превышающем предложение. Мощности отечественных маслозаводов загружены менее чем на 40%, поэтому спрос на сырье стабильно высок, а цены имеют устойчивую тенденцию к росту, поэтому и растет интерес к этой культуре у сельчан, - пояснил глава НАПМК.

Увеличение посевных площадей под подсолнечником происходит за счет диверсификации – крестьяне сокращают посевы зерновых, которые не всегда удается реализовать по адекватной цене, в пользу стабильно рентабельных масличных.

- Меняется конъюнктура рынка, а потому меняется и рентабельность сельхозкультур. При повышенном предложении идет снижение цены, что приводит к нулевой или даже отрицательной рентабельности. Чтобы не обанкротиться, крестьяне переходят на более рентабельные культуры, на которые всегда имеется стабильный спрос. Дополнительным стимулом выступает готовность отечественных маслозаводов оказать финансовую поддержку на весенне-полевые работы под гарантию будущего урожая, так как напрямую заинтересованы в долгосрочных партнерских взаимоотношениях с производителями семян. Чтобы стабильно работать хотя бы 10 из 12 месяцев и исполнять обязательства перед потребителями продукции, маслозаводу необходимо гарантированно обеспечиваться сырьем. И в этой ситуации без партнерских взаимоотношений не обойтись, - добавил Ядыкар Ибрагимов.

Подкрепляются такие взаимоотношения форвардными контрактами, в рамках которых сельхозтоваропроизводителям оказывается помощь со стороны переработчиков в виде финансов, поставок семенного материла, техники и другими ресурсами. По данным НАПМК, в 2022 году на форвардный закуп в целом по стране было выделено более 37 млрд тенге. Примерно таким же был объем поддержки и в минувшем году.

Семена, паводки и прогнозы

По словам Ядыкара Ибрагимова, в Казахстане сеют более 30 различных гибридов подсолнечника. Селекцией и производством семян занимаются четыре оригинатора - Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева, Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция, ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», КХ Семена масличных (ВКО). При этом обеспеченность отечественными семенами подсолнечника по стране составляет не менее 30%. Остальные 65-70% завозятся извне – из России, стран Европы и Китая. Предпочтение отдается высокомасличным и высокоурожайным гибридам.

Отвечая на вопрос о том, отразились ли на посевной паводки, охватившие в текущем году большую часть регионов страны, спикер сообщил, что в целом ситуация не критична.

- Частично пострадали сельхозугодия в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, но есть надежда, что и там ситуация поправима. Во всяком случае к нам пока не поступало информации о срыве или задержке сроков посевной. 44 маслозавода, входящие в ассоциацию, от паводков тоже не пострадали. Естественно, что в тот непростой период, который переживала страна, мы не остались в стороне и помогали финансами, техникой, людскими ресурсами, фурами отправляли продукты для пострадавших, - сказал Ядыкар Ибрагимов.

Несмотря на природные катаклизмы, в Ассоциации переработчиков масличных культур говорят, о том, что пока нет предпосылок для роста цен.