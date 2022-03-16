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Ставится системный заслон созданию каких-либо монополий - Саясат Нурбек о поручении Президента

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Марта 2022, 18:15
Ставится системный заслон созданию каких-либо монополий - Саясат Нурбек о поручении Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Саясат Нурбек прокомментировал поручение Главы государства о том, что родственники Президента не смогут занимать высокие посты на госслужбе и в квазигосударственном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сделан решительный шаг в вопросе установления каких-либо монополий - политических, кадровых, экономических. Это очень важный шаг. Мы увидели, концентрация власти дала на историческом этапе развития Казахстана свои плюсы - это возможность консолидировать ресурсы, возможность принимать быстрые решения, но в дальнейшем, к сожалению, привело к появлению политических монополий. Сегодня одно из важнейших решений, которое прозвучало - то, что ставится системный заслон созданию каких-либо монополий», - прокомментировал Саясат Нурбек журналистам.

Напомним, выступая сегодня с Посланием Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил , что «для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе».

«Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом Послания можно ознакомиться по ссылке.


Мажилис   Политические партии   Политические реформы   Общество   Политика   Послание Президента РК-2022  
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