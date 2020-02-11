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Ставить сигнализацию на дома и квартиры  рекомендуют алматинцам

11 Февраля 2020 14:29
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Ставить сигнализацию на дома и квартиры  рекомендуют алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы провела встречу с руководителями фирм-операторов, осуществляющих мониторинг охраняемых объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На встрече обсудили ход реализации плановых мероприятий программы МВД РК по противодействию кражам чужого имущества на 2019-2020 годы, а также организацию проведения акционных и разъяснительных мероприятий по установке охранных сигнализаций.

«В целях обеспечения безопасности квартир и домов рекомендуется установка сигнализаций с выводом на пульт централизированного наблюдения, с выездом по сигналу «тревога» группы быстрого реагирования частных охранных организаций. Можно выгодно сэкономить на акциях и скидках, периодически проводимых охранными компаниями. В нашем городе их насчитываются десятки. Заключив договор с частным охранным агентством, вы обеспечите безопасность и неприкосновенность имущества», – констатировал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДП Алматы Нурбол Камаубаев.

По итогам встречи департаментом полиции Алматы подписаны меморандумы о сотрудничестве с частными охранными организациями по профилактике краж чужого имущества и тесное взаимодействие по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений на охраняемых объектах.

фото: wifi.kz
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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Безопасность,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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