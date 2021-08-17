Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях было опубликовано видео, где четырех детей усыновленных в городе Саркан, избивают и издеваются над ними. Органы опеки и сотрудники ДП Алматинской области сразу взяли дело под контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, 35-летняя жительница Саркана и ее супруг взяли на воспитание четырех несовершеннолетних детей. На сегодня уже начато уголовное расследование.

Автор поста пишет , что 10-летний мальчик не может подрасти из-за постоянных издевательств.

«В данном доме есть четверо детей, бывших воспитанников детского дома, которых усыновили и теперь постоянно унижают и бьют. Каждый день в зной на спину ребенка выставляются порядка 6 кирпичей, а также в рот ребенку пихают песок. Соседи пытались вмешаться, вызывали полицию. Теперь издевательства продолжаются за закрытыми дверями и зашторенными окнами дома. Каждый день соседям приходится слышать крики и вопли детей», - написано под постом.

В свою очередь, в Сарканском районном акимате прокомментировали видео из соцсетей.

«Опекунство над четырьмя детьми, 2003, 2007, 2012 и 2014 годов рождения, женщина со своим супругом взяла в июне 2020 года. В соответствие с законодательством согласие на опекунство дала их родная мать. Как выяснилось, противоправные действия по отношению к ребенку допустил более старший по возрасту (17-летний) родной сын хозяйки дома, которая в это время выехала в Талдыкорган и отсутствовала дома. Нами оперативно создана комиссия, которая приняла решение пока направить детей в областной Центр адаптации несовершеннолетних. Правоохранительные органы проводят по факту уголовное расследование» - сказал пресс-секретарь акима Сарканского района Олжас Кайратулы.

Также, стоит отметить, что в ходе следствия потерпевший 9-летний мальчик показал, что физические страдания ему причинял 17-летний сын опекунов. Сегодня по решению комиссии супруги лишены опекунства.

А подозреваемый парень, причинявший побои, водворен в изолятор временного содержания.



