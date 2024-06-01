Статья Токаева о роли средних держав, полеты в Европу без ограничений: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался на страницах зарубежных СМИ. Мировые издания цитировали высказывания Касым-Жомарта Токаева в статье агентству Euronews. Иностранные агентства также писали о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с Европейским союзом и снятии ограничений на полеты в Европу. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Euronews: Средние державы имеют возможность спасти многосторонность

В Euronews 28 мая вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о роли средних держав. В эксклюзивной статье, он также рассуждает о миротворчестве, международном диалоге и установлении мира.

- Будучи необремененными сложностями политики сверхдержав, наша гибкость позволяет нам успешно ориентироваться в сложных дипломатических ландшафтах и прокладывать пути к компромиссу и примирению. Даже не имея такого глобального влияния, как мировые сверхдержавы, такие страны, как наша, обладают экономической мощью, военными возможностями и, что, возможно, важнее, политической волей и дипломатическим мастерством, необходимыми для значительного влияния на глобальной арене по вопросам продовольственной и энергетической безопасности, зеленого перехода и ИТ, а также устойчивости цепочек поставок, - сказал Глава государства.

В материале отмечается, что средние державы глубоко преданы идее многостороннего подхода.

- В отличие от сверхдержав, которые могут ощущать себя ограниченными этими институтами, прокладывая собственный курс, наши страны зависят от этих важнейших глобальных механизмов для разрешения споров, защиты территориальной целостности и решения общих проблем, таких как изменение климата и пандемия, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан всегда был глубоко привержен многостороннему подходу, постоянно стремясь к новым площадкам для международного диалога и совместных действий.

- Помимо нашей постоянной работы в области ядерного разоружения и нераспространения, мы активно продвигаем создание нового многостороннего ведомства, сосредоточенного на биобезопасности, с целью предотвращения разрушительных последствий искусственных пандемий и биотерроризма в глобальном масштабе, - отмечает Президент.

Как цитирует издание, такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене.

- В этот критический момент мы призываем всех наших международных партнеров присоединиться к нам в укреплении многостороннего подхода — для оживления и инвестирования в глобальную систему, в которой мы многого достигли. Пусть наши коллективные действия отражают нашу приверженность не только более мирному настоящему, но и процветающему и гармоничному будущему. Задача трудная, но с решимостью, лидерством и твердой приверженностью диалогу мы можем превратить сегодняшние вызовы в завтрашние успехи. Давайте возглавим путь к эпохе многостороннего обновления, - говорится в статье.

Anadolu: Такие страны, как Казахстан, должны выступить как ответственные игроки на глобальной арене

Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на статью Президента Казахстана агентству Euronews.

Токаев отметил, что войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей, в то время как изменение климата оставляет миллионы голодными, уязвимыми и лишенными жилья.

- Эти конфликты кажутся неразрешимыми, без надежды на улучшение. На фоне этого глобального разлада традиционные державы — экономические и политические гиганты мира - все меньше способны работать вместе, — считает президент.

По его словам, право вето, которым обладают постоянные члены Совета безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию решительных мер по глобальному кризису и приводя к повторяющимся сценариям.

- Это еще больше подрывает дух мультилатерализма (многостороннего подхода) и снижает доверие к международным институтам. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами. Будучи необремененными сложностями политики сверхдержав, наша гибкость позволяет нам успешно ориентироваться в сложных дипломатических ландшафтах и прокладывать пути к компромиссу и примирению, - сказал Токаев.

Кроме того, по мнению Президента Казахстана, средние державы глубоко преданы идее многостороннего подхода.

- Казахстан всегда был глубоко привержен многостороннему подходу, постоянно стремясь к новым площадкам для международного диалога и совместных действий. Помимо нашей постоянной работы в области ядерного разоружения и нераспространения, мы активно продвигаем создание нового многостороннего ведомства, сосредоточенного на биобезопасности, с целью предотвращения разрушительных последствий искусственных пандемий и биотерроризма в глобальном масштабе, - отметил он.

Президент Казахстана указал, что с многосторонней системой, находящейся под серьезным напряжением, требуются страны всех размеров — большие, средние и малые, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь.

- Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене, - подчеркнул Токаев.

Trend: Еврокомиссия сняла с Казахстана все ограничения на полеты в страны ЕС

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта РК, Европейская комиссия сняла с Казахстана все ограничения на полеты в страны ЕС. Об этом стало известно по итогам заседания Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии.

При содействии посольства Казахстана в Бельгии, казахстанская делегация представила действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Еврокомиссией.

По решению заседания комитета, принятому 27-ю государствами членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза.

Директор Департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Филип Корнелис отмечает, что «Еврокомиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана».

По данным издания, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.

В период мониторинга Казахстана с 2021 года Европейской комиссией новая модель функционирования авиационных властей в стране показывает положительную динамику развития и эффективного становления, что также создает благоприятные условия для развития отечественных авиаперевозчиков.

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

The Times of Central Asia: Казахстан и ЕС стремятся к увеличению торговли сельскохозяйственной продукцией

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел переговоры с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским по вопросу устранения торговых барьеров для сельскохозяйственной продукции, сообщает The Times of Central Asia.

Конференция прошла во время первой миссии высокого уровня еврокомиссара в Казахстане, на которой присутствовала делегация из 40 агропродовольственных предприятий и организаций со всего Европейского союза.

- Сапаров и Войцеховский договорились продолжить обсуждение технических вопросов открытия рынка ЕС для казахстанского меда, мяса и молочной продукции, а также экспорта продукции свиноводства и птицы из стран ЕС в Казахстан, - пишет издание.

В 2023 году Казахстан экспортировал в страны ЕС 650 тысяч тонн пшеницы, а также семена льна, рапса и переработанные зерновые культуры.

В статье сообщается, что хотя казахстанские производители еще не имеют лицензии на экспорт продукции животноводства в ЕС, казахстанская рыба пользуется большим спросом у европейских покупателей. Из 70 рыбоперерабатывающих предприятий Казахстана, 18 получили право экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза. В 2023 году экспорт рыбной продукции Казахстана составил около 25 тысяч тонн на сумму $85 млн. Около 11 тысяч тонн было экспортировано в страны ЕС, включая Германию, Нидерланды, Данию и Литву на общую сумму $60 млн.

Кроме того, Казахстан стремится экспортировать свое мясо, особенно конину. Поэтому Айдарбек Сапаров предложил активизировать усилия по экспорту такой продукции, одновременно с получением разрешения на экспорт казахстанского меда в ЕС.

Казахстан остается ключевыми воротами для производителей продуктов питания и напитков из ЕС, стремящихся получить доступ на рынок Центральной Азии, а сам Казахстан является важным пунктом назначения для сельскохозяйственного экспорта ЕС, объем которого в 2023 году составил 702 млн евро.

Сentral Asia News: В Казахстане обсудили автоматизацию обрабатывающей промышленности

В правительстве Казахстана обсудили развитие обрабатывающей промышленности страны, пишет издание Сentral Asia News.

Отмечается, что объем производства в этом секторе за январь-апрель 2024 года увеличился на 5,2%, достигнув планки 7,1 трлн тенге, и показав экспорт товаров на $5,6 млрд. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,9%, придя к показателю 403,2 млрд тенге.

Наибольшую долю занимают металлургическая промышленность, машиностроение и производство продуктов питания.

Издание пишет, что по итогам прошлого года, объемы выпуска отрасли практически сравнялись с горнодобывающим сектором. Сейчас перед правительством стоят задачи по формированию прочного промышленного каркаса, созданию цикла производства с высокой локализацией и увеличению объема национальной экономики в два раза. Внедрение новых технологий, автоматизация, роботизация - должны стать ключевым фактором для достижения этих целей.